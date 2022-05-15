Заново ты не начнёшь – Личное мнение
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Вчера стало известно, что Бритни Спирс потеряла ребёнка на раннем сроке. О причинах не сообщается, но исполнительница будет продолжать попытки создать большую семью.
Фото: Соцсети
Нет, я искренне соболезную Бритни, конечно. Очень жаль её и всё такое.
Многие люди, на чью долю выпали испытания, ближе к сорока вдруг хотят начать жизнь заново.
В прошлом пусть останутся неудавшиеся отношения, прочие глупости. Все трагедии, плохая работа, козлы, меня бросившие, и подруги — те самые, закадычные, а я начну — теперь с умом! — новую жизнь.
В сорок лет жизнь только начинается, правда?
У каждого — своя боль в прошлом, и даже неважно, что ту же Бритни держали под опекой, вставили спираль, а у кого-то всего лишь развалился брак. Своя беда — она самая бедовая, а чужие проблемы — это фигня.
И вот Бритни, решив главную, как ей казалось, проблему в жизни, вырвалась на свободу.
а) Хочет любить.
б) Не предохраняться.
в) Замуж.
г) Ребёнка.
То есть, всего того, что ей, во-первых, кажется важным. Во-вторых, того, чего она не могла иметь год назад.
Однако настоящая беда в том, что в 40 ты ничуть не умнее, чем в 20. Просто ошибки будут другими, новыми.
И вот упорство в построении новой и, как предполагается, теперь счастливой жизни приведёт к тому, что ты наделаешь ещё больших ошибок.
Я уверена, что начинать жизнь с белого листа — самая большая глупость. Нужно исправлять ошибки прошлого, а не кидаться с головой совершать новые.
Жаль, что Бритни сказать об этом некому.
Какая самая большая ошибка в вашей жизни?
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Источник: Лена Миро
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