Заново ты не начнёшь – Личное мнение

Вчера стало известно, что Бритни Спирс потеряла ребёнка на раннем сроке. О причинах не сообщается, но исполнительница будет продолжать попытки создать большую семью.



Фото: Соцсети

Нет, я искренне соболезную Бритни, конечно. Очень жаль её и всё такое.

Многие люди, на чью долю выпали испытания, ближе к сорока вдруг хотят начать жизнь заново.

В прошлом пусть останутся неудавшиеся отношения, прочие глупости. Все трагедии, плохая работа, козлы, меня бросившие, и подруги — те самые, закадычные, а я начну — теперь с умом! — новую жизнь.

В сорок лет жизнь только начинается, правда?

У каждого — своя боль в прошлом, и даже неважно, что ту же Бритни держали под опекой, вставили спираль, а у кого-то всего лишь развалился брак. Своя беда — она самая бедовая, а чужие проблемы — это фигня.

И вот Бритни, решив главную, как ей казалось, проблему в жизни, вырвалась на свободу.

а) Хочет любить.

б) Не предохраняться.

в) Замуж.

г) Ребёнка.

То есть, всего того, что ей, во-первых, кажется важным. Во-вторых, того, чего она не могла иметь год назад.

Однако настоящая беда в том, что в 40 ты ничуть не умнее, чем в 20. Просто ошибки будут другими, новыми.

И вот упорство в построении новой и, как предполагается, теперь счастливой жизни приведёт к тому, что ты наделаешь ещё больших ошибок.

Я уверена, что начинать жизнь с белого листа — самая большая глупость. Нужно исправлять ошибки прошлого, а не кидаться с головой совершать новые.

Жаль, что Бритни сказать об этом некому.

Какая самая большая ошибка в вашей жизни?

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