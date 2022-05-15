Мнение: Харьковская область

Украинские источники последнюю неделю повествуют о продвижении ВСУ в Харьковской области и выдавливании российских сил в сторону границы. Российские источники на этот счет молчат, но тут как раз все объяснимо. Есть косвенные данные о том, что фактически сейчас в Харьковской области позиции как-то держит мобилизованное ополчение ЛНР, соответственно вооруженное и мотивированное. Кадровая армия РФ постепенно снимается с позиций.

Если это так, а продвижение ВСУ к границе вроде бы никем не оспаривается, то здесь, скорее, очередное «сокращение линии фронта», как и на севере Украины месяц назад. И по той же причине: держать столь протяженный фронт имеющимися силами невозможно, а руководство ко всему еще и требует хоть каких-нибудь победных реляций. Хоть о чем-нибудь.

Поэтому здесь, скорее, картина выглядит так: российские войска уходят, украинские занимают оставленную территорию. Чтобы всё это не напоминала совсем уж бегство, в качестве прокладки ставят луганское ополчение, набранное повальной мобилизацией с улиц и имеющее мотивы воевать примерно близкие к нулю.

Кадровые части, по всей видимости, выводятся южнее и буду служить усилением захлебывающегося наступления на «донбасской дуге». Потери сами себя не восполнят, а потому приходится маневрировать тем, что имеется.

В итоге задачи «спецоперации» постепенно сжимаются и от бодрых речёвок «На Львов и Киев» теперь осталось «Освободим Донбасс». Правда, что делать, когда и этот лозунг придется редактировать, еще неясно. Но что-нибудь придумают. Наверное.

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