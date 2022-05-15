NBC – по всей Америке прошли массовые демонстрации в защиту права на аборт

В США прошли массовые марши с требованием сохранить за женщинами права на прерывание нежелательной беременности, передаёт NBC. Поводом послужила утечка информации о предварительном решении Верховного суда, который собирается отменить прецедент 1973 года «Роу против Уэйда» и позволить штатам самим решать, насколько ограничивать аборты.

От запада до востока десятки тысяч сторонников права на аборт громко и чётко выражают свою позицию.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Женщины должны сами вершить свою судьбу!

Сотни маршей под названием Bans off my body («Долой запреты на моё тело») стали началом того, что некоторые называют «летом гнева».

ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: Что заставило вас прийти сюда сегодня?

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: Я в ярости. Я думала, что это уже решённый вопрос, и теперь мы возвращаемся назад и меняем историю…

Их протест идëт вразрез с просочившимися результатами предварительного решения Верховного суда, которое намерено отменить прецедент «Роу против Уэйда». Это даст штатам возможность ограничить доступ к прерыванию беременности.

ЧАК ШУМЕР, лидер демократического большинства в сенате: Подавляющее большинство народа на нашей стороне. Сейчас по всей стране проходят такие же марши.

В Нью-Йорке протестующие перекрыли Бруклинский мост, в Вашингтоне толпа двигалась в сторону Верховного суда, а в северо-западном Иллинойсе прошли столкновения с противниками абортов.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Мы не будем подчиняться!

Проходящие сегодня массовые демонстрации заставляют вспомнить о «Марше женщин» в 2017 году сразу после инаугурации Дональда Трампа. Все три назначенных бывшим президентом судьи, по-видимому, поддерживают отмену «Роу против Уэйна». К ним присоединились судьи Самюэль Алито и Кларен Томас — последний вечером прокомментировал утечку (предварительного решения. — ИноТВ).

КЛАРЕНС ТОМАС, судья Верховного суда США: Когда вы утрачиваете это доверие, особенно в таком ведомстве, где служу я, это меняет ведомство на фундаментальном уровне.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Аборт — наше право!

Сегодняшние протесты стали громким ответом народных масс Верховному суду США.

ЭМИЛИ ИКЕДА: Протестующие здесь уже обдумывают другие способы защитить доступ к прерыванию беременности — например, увеличить число судей и провести голосование во время промежуточных выборов, чтобы конгресс мог сделать решение «Роу против Уэйда» федеральным законом.

Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.