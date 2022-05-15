«Волонтеры Победы» Армении выразили протест политики Латвии

«Волонтеры Победы» Армении выразили свой протест против сноса памятника воинам-освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и переписывания истории, добровольцы принесли красные герберы ко входу в консульство.

«Мы возлагаем цветы в знак протеста против политики Латвии по уничтожению общей истории. Наши предки не для того освобождали Ригу, чтобы их подвиг так легко стерли из людской памяти. Если латвийские власти хотят об этом забыть, мы будем помнить и рассказывать всему миру», – рассказала волонтер победы в Армении Мариам Овсепян, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры напомнили, что после Великой Отечественной войны тысячи специалистов со всего Советского Союза приезжали восстанавливать Латвию. Среди них – русские, белорусы, украинцы, евреи, армяне и другие.

«Сегодня потомки тех, кто восстанавливал эту страну, проживают там и имеют статус «негражданина». Это позор!» – заявили добровольцы.

«Память бульдозером не уничтожить. И по всему миру есть люди, которые помнят историю, которые благодарны воинам, освободившим мир от нацизма. Руководство Латвии своими решениями выступает против своих же граждан. Спасибо всем, кто принял участие в акции и выразил протест против русофобской политики Латвии», – подчеркнула председатель «Волонтеров Победы», депутат Государственной Думы Ольга Занко.

Рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

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