В Польше захотели «демилитаризовать» Калининград

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl сообщил о необходимости «демилитаризации» Калининградской области.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», – сказал он, информирует РИА «Новости».

По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.

Западные СМИ называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион – это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России.

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