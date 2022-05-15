Победа украинской группы на Евровидении даёт Великобритании надежду на проведение конкурса в следующем году

Победу на Евровидении-2022 одержала украинская группа Kalush Orchestra, при этом второе место заняла Великобритания, пишет The Guardian. Однако, как отмечает издание, из-за текущей ситуации на Украине победа украинцев даёт Британии надежду на то, что в следующем году она может стать хозяйкой этого песенного конкурса впервые с 1998 года.



AP

Украинская группа Kalush Orchestra победила на песенном конкурсе «Евровидение-2022», который прошёл в субботу вечером в итальянском Турине, пишет The Guardian.

На волне поддержки со стороны европейской публики, которая в рамках телефонного голосования поддержала песню Stefania, Украина заняла первое место, обойдя своих ближайших конкурентов Великобританию, Испанию и Швецию.

Как отмечает издание, несмотря на то что британская песня заняла второе место, победа украинской группы всё ещё внушает Великобритании надежду на то, что впервые с 1998 года она вновь будет принимать это шоу.

Традиционно страна, победившая в конкурсе, принимает его в следующем году, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, Европейский вещательный союз может проявить осторожность в вопросе планирования этого мероприятия в Киеве в 2023-м, говорится в статье.

Хозяйкой следующего Евровидения, скорее всего, будет выбрана одна из стран так называемой большой пятёрки, которые вносят наибольший вклад в бюджет этого конкурса и которым гарантировано прямое попадание в его финал. Речь идёт о таких странах, как Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, напоминает The Guardian.