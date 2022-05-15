СМИ раскрыли подробности новой стратегии НАТО

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза».

По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией», информирует РИА «Новости».

«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», – пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.

В предыдущей версии стратегии от 2010 года РФ обозначалась в качестве «партнера».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

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