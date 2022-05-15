 

СМИ раскрыли подробности новой стратегии НАТО

15.05.2022, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза».

По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией», информирует РИА «Новости».

«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», – пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.

В предыдущей версии стратегии от 2010 года РФ обозначалась в качестве «партнера».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.21 / Президент Еврокомиссии назвала “совершенно недопустимым” принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске

09.08.21 / Экономика: Как РФ выйти в лидеры по производству нового вида топлива

27.10.21 / Благодаря Baltic Pipe Польша сможет укрепить энергетическую независимость от России

20.02.21 / Суд в Киеве арестовал водителя, после ударов которого скончался пешеход

20.10.20 / В Израиле решили возобновить регистрацию Александровского подворья на Россию

17.02.21 / Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг

18.09.21 / Украина собралась установить на Луне свой флаг

16.01.22 / Экономика: Рубль понес геополитический ущерб

19.06.21 / Умер актер Феликс Ростоцкий

29.05.21 / Сына Байдена поймали на лжи о наркотиках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика