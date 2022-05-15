 

Производственное здание «Глории Джинс» загорелось в Ростовской области

15.05.2022, 16:05, Новости дня
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Пожарные борются с огнем в производственном здании компании «Глория Джинс» в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«В 15:39 мск в Ростовской области, город Шахты, Енисейский переулок, 15 [зафиксирован] пожар в производственном здании [компании] «Глория Джинс». По оперативным данным, площадь пожара [составляет] 250 квадратных метров», – сообщил представитель МЧС, передает ТАСС.

К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.

Ранее в центре Москвы, возле памятника Юрию Долгорукому произошел пожар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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