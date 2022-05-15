Производственное здание «Глории Джинс» загорелось в Ростовской области
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Пожарные борются с огнем в производственном здании компании «Глория Джинс» в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«В 15:39 мск в Ростовской области, город Шахты, Енисейский переулок, 15 [зафиксирован] пожар в производственном здании [компании] «Глория Джинс». По оперативным данным, площадь пожара [составляет] 250 квадратных метров», – сообщил представитель МЧС, передает ТАСС.
К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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