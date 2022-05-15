 

В Казани на парковке автосалона загорелись 15 мотоциклов

15.05.2022, 14:44, Новости дня
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Пожар возник на уличной парковке автосалона в Казани. По предварительной информации, загорелись 15 мотоциклов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Горение, предварительно, 15 мотоциклов на уличной парковке автосалона. <…> Погибших и пострадавших нет», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Пожар произошел около 10:25 мск на проспекте Победы в Казани. Площадь возгорания ориентировочно составила порядка 20 кв. м.

Пожар был локализован в 10:38 мск, в 10:43 мск ликвидировано открытое горение.

Ранее сообщалось, что более 400 человек эвакуировали из жилых домов на севере Москвы в связи с пожаром на подземной парковке, один человек пострадал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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