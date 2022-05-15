В Казани на парковке автосалона загорелись 15 мотоциклов
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Пожар возник на уличной парковке автосалона в Казани. По предварительной информации, загорелись 15 мотоциклов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
«Горение, предварительно, 15 мотоциклов на уличной парковке автосалона. <…> Погибших и пострадавших нет», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.
Пожар произошел около 10:25 мск на проспекте Победы в Казани. Площадь возгорания ориентировочно составила порядка 20 кв. м.
Пожар был локализован в 10:38 мск, в 10:43 мск ликвидировано открытое горение.
Ранее сообщалось, что более 400 человек эвакуировали из жилых домов на севере Москвы в связи с пожаром на подземной парковке, один человек пострадал.
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