В Казани на парковке автосалона загорелись 15 мотоциклов

Пожар возник на уличной парковке автосалона в Казани. По предварительной информации, загорелись 15 мотоциклов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Горение, предварительно, 15 мотоциклов на уличной парковке автосалона. <…> Погибших и пострадавших нет», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Пожар произошел около 10:25 мск на проспекте Победы в Казани. Площадь возгорания ориентировочно составила порядка 20 кв. м.

Пожар был локализован в 10:38 мск, в 10:43 мск ликвидировано открытое горение.

Ранее сообщалось, что более 400 человек эвакуировали из жилых домов на севере Москвы в связи с пожаром на подземной парковке, один человек пострадал.

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