На Украину массово начали ввозить люксовые автомобили под видом военной помощи

Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.

С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах. «Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тыс. транспортных средств для собственного использования», – сообщил он в эфире телеканала «Украина 24», информирует РИА «Новости».

Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тыс. евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.

По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.

Ранее сообщалось, что на границе Украины выстраиваются очереди из автомобилей VIP-класса, которые украинские граждане ввозят в страну из Европы, не платя пошлины и налоги.

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