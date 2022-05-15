На Украину массово начали ввозить люксовые автомобили под видом военной помощи
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Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.
С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах. «Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тыс. транспортных средств для собственного использования», – сообщил он в эфире телеканала «Украина 24», информирует РИА «Новости».
Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тыс. евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.
По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.
Ранее сообщалось, что на границе Украины выстраиваются очереди из автомобилей VIP-класса, которые украинские граждане ввозят в страну из Европы, не платя пошлины и налоги.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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