 

Президент Финляндии выразил готовность обсудить с Эрдоганом вопросы членства в НАТО

15.05.2022, 14:44, Новости дня
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО, сообщили СМИ.

«Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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