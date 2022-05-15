В Италии заявили о предотвращении кибератак на «Евровидении»

Полиция Италии заявила, что предотвратила информационные атаки на музыкальный конкурс «Евровидение-2022».

По заявлению итальянской полиции, хакеры группировки Killnet, которую называют пророссийской, попытались проникнуть в системы конкурса во время его открытия и в ходе финального вечера, итоги которого были подведены в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

Специалисты почтовой полиции – спецподразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями – в сотрудничестве с организаторами «Евровидения» и техническими службами гостелерадиокорпорации Rai устранили «различные компьютерные атаки DDOS-характера, направленные на сетевые инфраструктуры во время проведения голосования и выступлений артистов», говорится в сообщении.

На 66-м песенном конкурсе в итальянском Турине победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании.

Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как РФ в мероприятии не участвует.

—