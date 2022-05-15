 

Финляндия официально решила вступить в НАТО

15.05.2022, 13:22, Новости дня
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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО), заявило правительство страны.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», – уточняется в сообщении, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что консультации пройдут в понедельник, а голосование, вероятно, состоится во вторник.

Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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