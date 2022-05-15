 

На удалёнку в Венецию — город каналов пытается стать привлекательным не только для туристов

15.05.2022, 12:01, Разное
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Венеция пытается решить проблему стремительного сокращения населения, привлекая в город работников с удалённым режимом работы со всего мира, пишет The Times. В развитии программы Venywhere, которая помогает с переездом, местным активистам помогает закон о новой визе для «цифровых кочевников», который позволяет работникам переезжать в Италию из-за пределов ЕС.


АР

Во время видеосвязи с клиентами Родриго Перес Гонсалес теперь часто поднимает свой ноутбук, чтобы показать всем, где он работает. «Я так делаю, когда за окном проплывает гондола, чтобы они видели, что я в Венеции», — приводит The Times слова Гонсалеса, который на три месяца поменял свой мадридский офис на рабочее место на берегу канала в Венеции. 

44-летний аргентинец, работающий в компании Cisco, один из первых, кто воспользовался схемой по привлечению в город мостов и каналов «цифровых кочевников» со всего мира. Власти Венеции надеются, что те, кто приедет в город, чтобы продолжать удалённую работу оттуда, помогут обратить вспять стремительное падение численности населения.

«Цель состоит в том, чтобы превратить Венецию из города туризма в город работы. Венеция боится будущего, но она может стать будущим», — заявил профессор Университета Ка’ Фоскари Массимо Уорглиен, возглавляющий программу по привлечению сотрудников компаний со всего мира, работающих удалённо, известную как Venywhere, которая начнёт действовать в сентябре и уже зарегистрировала около 2 200 человек.

В развитии программы активистам помогает закон о новой визе для «цифровых кочевников», действующий в Италии. Виза позволяет удалённым работникам переезжать в страну из-за пределов ЕС.

Уорглиен считает, что его программа может помочь обратить вспять процесс депопуляции Венеции, население которой сократилось до 50 тыс. человек с максимума 150 тыс. в прошлом веке. При этом, по его словам, большинство прибывающих по программе людей моложе 40 лет.

«Это идеально вписывается в пугающую демографическую яму в этом городе, где людей старше 85 лет практически больше, чем людей моложе 30», — полагает инициатор Venywhere, которая предлагает помощь в оформлении медицинской страховки, виз и поиске квартир новоприбывшим, которые рассчитывают остаться на срок от шести месяцев до года.

Гонсалес — один из 16 испанцев, французов и греков, работающих в Cisco, которые переехали в Венецию в рамках пилотного проекта, проводимого университетом Ка’ Фоскари. Каждый день он выбирает место для работы из четырёх предложенных его компанией, включая палаццо XV века. Это означает, что его путь на работу — всего лишь короткая прогулка по венецианским каналам.

«COVID-19 помог нам понять, что мы можем работать удалённо и повысить производительность, и мы представляем, как компании начнут привлекать сотрудников, предлагая им месяц в году в красивом городе», — заявил генеральный директор Cisco в Италии Джанматтео Манги.

По словам менеджера по персоналу компании Джанпаоло Бароцци, они изучают привычки, реакцию и производительность 16 участников пилотного проекта по удалённой работе из других городов.

Сам Гонсалес рассказывает, что, возвращаясь с работы, пробирается по узким улочкам Венеции, самостоятельно прокладывая путь мимо туристов, уткнувшихся в карты на своих телефонах. В здании, где его поселила компания Cisco, помимо него, живёт одна одинокая пожилая женщина. «В этом и заключается проблема Венеции я чувствую разницу с Мадридом, который полон молодёжи», — признаётся он.

В свободное время Гонсалес заглядывает в маленькие бары в районе Канареджо, расположенные вдали от проторённых дорожек, что, по его мнению, свидетельствует о том, что он превращается в настоящего венецианца. В выходные Гонсалес уезжает из города, чтобы полюбоваться достопримечательностями и за пределами Венеции.

По словам Уорглиена, привлечение иностранных работников, пусть даже временно, соответствует истории города. «Французский дипломат, прибывший в 1500-х годах, писал: «Где венецианцы? Здесь только иностранцы!» В этом и заключается секрет Венеции», — приводит The Times его слова.



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