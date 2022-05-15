 

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела белгородского села

15.05.2022, 12:00, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа со стороны Украины в Белгородской области, сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что со стороны Украины была обстреляна территория поселка Середа Шебекинского городского округа, один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение.

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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