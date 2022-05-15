 

Захарова оценила номер Украины на «Евровидении»

15.05.2022, 12:00, Новости дня
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выступление украинской группы Kalush Orchestra на международном конкурсе «Евровидение», назвав происходящее «брейк-дансом с кричалками про «Азовсталь».

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес», – написала дипломат в Telegram.

На 66-м песенном конкурсе в итальянском Турине победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании.  

Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как РФ в мероприятии не участвует.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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