Мнение: Про возможную отмену стодолларовых купюр

Представляю удивление американцев, когда СССР резко начал рушиться в конце горбачёвского правления. Новости, вероятно, приводили американцев в шок: «Зачем они это делают? Что за вирус свёл Советы с ума?».

Сейчас столы повернулись, и я с таким же недоумением смотрю на США. Выбрав Карлоса II в президенты, променяв американскую мечту Генри Форда на низкопробные эротические фантазии, американцы вплотную подошли к очередной ошибке — к решению провести Павловскую реформу.

Министр финансов Павлов был решительным человеком. Родись он в другую эпоху, стал бы, возможно, лихим кавалеристом.

В 1991 году СССР столкнулся с серьёзнейшей проблемой, зревшей ещё с хрущёвских времён — с дичайшей инфляцией, которая из-за фиксированных розничных цен проявлялась в тотальном дефиците. При Горбачёве инфляция перешла в критическую фазу: на каждый рубль у населения в магазинах было товара только на 12 копеек. Любой сколько-нибудь пригодный в хозяйстве товар моментально раскупался, причём зачастую с чёрного хода. Простым гражданам приходилось жить на скудный паёк, обеспеченный талонной системой: чай, сахар, мыло, крупа и прочее, без чего положение обывателей стало бы совсем отчаянным.

Повысить цены в 8 раз было политически невозможно, такое резкое повышение цен вызвало бы бунт. С другой стороны, протестные митинги в Москве собирали уже по 300-500 тысяч человек. Тянуть дальше было уже некуда.

Валентин Павлов решил рубануть шашкой, внезапно отменив купюры в 50 и 100 рублей. Идея была в том, чтобы влезть на ёлку, не оцарапав при этом рук. Простые люди в массе своей поменять деньги успели бы, а спекулянты и прочие теневики, даже получив значительный материальный ущерб, всё равно не пошли бы возмущаться на Красную площадь, ибо их было относительно немного. Для номенклатурных работников оставили возможность поменять деньги через специальные комиссии, так что важные люди со связями тоже не должны были пострадать.

Реформа ожидаемо провалилась — в среднем удалось отобрать примерно по 30 рублей у каждого жителя СССР. Несущественное достижение, если учесть, что реформа полностью подорвала доверие населения к рублю.

С момента Павловской реформы или, точнее, Павловской конфискации СССР продержался меньше года. А в 1992 рубль ухнул в гиперинфляцию. Цены на товары выросли в 20-25 раз. В это же время зародилась дурная привычка держать все сбережения в долларах, под матрасом. Наличный доллар выглядел тогда неизмеримо крепче и надёжнее «деревянного» рубля.

Когда я прочёл вчера у Кримсональтера, что в США собираются повторить подвиг Валентина Павлова, отменив 100-долларовые купюры, я вначале не поверил:

https://sponsr.ru/crimsonanalytics/14825/Novostnoi_desk_SHokkontent_iz_SSHA_Otmenit_baksy_chtoby_nasolit_Putinu/

Однако оказалось, что так оно и есть. В Уолл-стрит Джорнал вышла программная статья за авторством Маркоса Куналакиса, видного представителя глубинного государства. Для понимания глубины проблемы: господина Куналакиса можно сравнить с Алексеем Венедиктовым, только не с нынешним отлучённым иноагентом, а с Венедиктовым из конца 1990-х, когда его друзья контролировали большую часть властных рычагов Кремля.

Цитирую из статьи:

https://www.wsj.com/articles/for-russia-benjamins-moscow-putin-sanctions-100-dollar-rubles-bankers-treasury-war-ukraine-larry-summers-11652125119

Западные санкции не затронули большинство россиян, но есть одна вещь, которую Министерство финансов США может сделать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина — немедленно прекратить обращение и обслуживание 100-долларовых банкнот в России.

Вместо того чтобы вкладывать деньги в пенсионный фонд, как обычные, так и богатые россияне защищают свои сбережения, конвертируя свои рубли в доллары и храня их дома. Волатильность российского рубля, безопасность и стабильность доллара США сделали американскую валюту предпочтительным механизмом сбережений. По состоянию на 2019 год в России находилось более 300 тонн 100-долларовых банкнот — многие из них были спрятаны в комковатых матрасах и в сшитых дома денежных поясах. Это 31,5 миллиарда долларов…

При всём уважении к тяжёлой работе наших властей: Россия даже близко не может нанести доллару такой вред, который наносят ему сами американцы. Суть доллара как явления заключается в том, что это резервная валюта. Валюта, в которой можно держать деньги, не опасаясь, что они превратятся в тыкву. А теперь американцы собственными руками превращают доллар в советский рубль, который власти регулярно стригли конфискационными реформами. Вы можете представить себе, например, француза, которому пришло бы в голову держать накопления в советских бумажных рублях? Для молодого поколения: нет, таких изощрённых любителей причинять себе боль не было даже во Франции.

Теперь у тех, кто хранит деньги в долларах, неожиданные хлопоты. Раз стодолларовые купюры могут отменить, надо разменивать их на полтинники или, лучше, на двадцатки. Причём менять надо сейчас, пока всё это на стадии разговоров, так как когда идею начнут воплощать законодательно, дёргаться будет уже поздно. Однако с обменниками сейчас плохо — наличных долларов там мало, за разменом придётся побегать. А так как бегать будет явно не один человек, доллары мелкого номинала могут стать в России дефицитом. Положить доллары на счёт в банк тоже мало кто захочет: раз уж США украли ЗВР, то заблокировать долларовые счета российским банкам — решение весьма вероятное.

Таким образом, даже крепких фанатов доллара прямо-таки выталкивают из этой валюты, вынуждая поменять доллары на евро, на юани или на золото. Американцы сами, своими собственными руками поджигают кормовую территорию доллара, за счёт которой держится на плаву вся экономика США. А самое смешное, что у них нет даже плохого плана, как у министра Павлова. Они просто думают, будто запрет 100-долларовых купюр навредит Путину, при этом доверие иностранцев к доллару не изменится никак.

Что же, подождём. Немного жалко только наших представителей креативного класса. Для них доллар — что-то вроде религии, а новости о крахе доллара — опасная ересь, над которой надо смеяться, зажмурив глаза и заткнув уши. Уверен, что отмахнутся они и от нынешнего тревожного звонка.