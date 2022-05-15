 

Мнение: Бумеранг “Черного Солнца”

15.05.2022, 11:25, Разное
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Как иронично.
США поставляют оружие персонажам с эмблемой "Черного солнца" на Украине.
Персонаж с эмблемой "Черного Солнца" расстрелял 10 человек в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк)

Персонаж задержан. Большая часть жертв – негры.

На видео 18-летний Пейтон Джендрон (никнейм «jimboboiii») выходит из автомобиля и сразу открывает огонь по прохожим, после чего направляется в магазин, где убивает еще нескольких человек выстрелом в голову — все его жертвы преимущественно афроамериканцы. В конце видео стрелок направляет оружие на человека под прилавком, но после щадит его, произнося «sorry». Джендрона задержала полиция — он оказался идейным нацистом. У него изъяли оружие с нацистскими надписями — в частности, на нем были руны, а также имена террористов Андерса Брейвика, убившего 77 человек в Осло в 2011 году и Джона Эрнеста. К слову, на одежде преступника на фотографиях из соцсетей красуется эмблема «черного солнца», использующаяся в том числе нацистами из «Азова».

Видео тут https://telegra.ph/file/1c5e5cd5b737af611e76f.mp4 (18+)

Источник: Colonel Cassad



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