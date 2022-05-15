На ком женится Билан? – Личное мнение
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Как и многие исполнители типа Коленьки Баскова, Филиппа Бедросовича и Сергея Лазарева, 40-летний певец Дима Билан решил пойти в ЗАГС.
Не просто так — с намёком:
Фото: Соцсети
Гулял, пришёл, сдаюсь — подписал фотографию исполнитель. Кому собрался сдаться Билан?
Лично я желаю Диме счастья. Хватит уже сидеть на сцене с потухшим взглядом — хорошая жена быстро вправит мозги.
Найти невесту, однако, такому жениху очень сложно. Парень ведь непростой — возрастной, с привычками, с предпочтениями. График, опять же, ненормированный и частые командировки.
К счастью, скоро освободится Аллочка Борисовна Пугачёва! За Филиппом она уже была замужем, с Максимом венчалась тоже, справится и с проказником Димой.
Скажет ему: ну-ка, Витёк, завязывай ты с этой своей печалью и неудачами в личной жизни! И поведёт под ручку в третий раз венчаться.
Домик есть с большим задним двориком. Можно приглашать многочисленных друзей туда, жить в своё удовольствие. Да и Аллочке будет повод вернуться назад с чужбины.
Молодец я? Хорошую пару сосватала?
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Источник: Лена Миро
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