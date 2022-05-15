На ком женится Билан? – Личное мнение

Как и многие исполнители типа Коленьки Баскова, Филиппа Бедросовича и Сергея Лазарева, 40-летний певец Дима Билан решил пойти в ЗАГС.

Не просто так — с намёком:



Фото: Соцсети

Гулял, пришёл, сдаюсь — подписал фотографию исполнитель. Кому собрался сдаться Билан?

Лично я желаю Диме счастья. Хватит уже сидеть на сцене с потухшим взглядом — хорошая жена быстро вправит мозги.

Найти невесту, однако, такому жениху очень сложно. Парень ведь непростой — возрастной, с привычками, с предпочтениями. График, опять же, ненормированный и частые командировки.

К счастью, скоро освободится Аллочка Борисовна Пугачёва! За Филиппом она уже была замужем, с Максимом венчалась тоже, справится и с проказником Димой.

Скажет ему: ну-ка, Витёк, завязывай ты с этой своей печалью и неудачами в личной жизни! И поведёт под ручку в третий раз венчаться.

Домик есть с большим задним двориком. Можно приглашать многочисленных друзей туда, жить в своё удовольствие. Да и Аллочке будет повод вернуться назад с чужбины.

Молодец я? Хорошую пару сосватала?

—