Politico – «ещё один энергетический кошмар» — в США дорожает газ, и это тоже ударит по рейтингу Байдена

Американцы получили ещё один повод для недовольства Джо Байденом: если до сих пор его администрация сталкивалась с критикой из-за дорожающего бензина, то теперь граждане США начинают ощущать и рост цен на газ, который уже очень скоро дополнительно разгонит инфляцию, пишет Politico. Как подчёркивается в материале издания, подорожание газа в стране связано с целым рядом факторов, один из которых — попытки Байдена пользоваться им как геополитическим инструментом в отношении Европы.



AP

У администрации президента США Джо Байдена, которая вот уже несколько недель пытается избежать политических последствий резкого роста цен на бензин, появилась «ещё более серьёзная головная боль в плане энергетики»: цены на газ в США также взмыли вверх, достигнув на этой неделе высочайших за последние десять с лишним лет показателей, пишет Politico.

Как отмечает обозреватель журнала, несмотря на то что США благодаря сланцевому буму стали крупнейшим производителем природного газа в мире, цена голубого топлива в стране с начала года успела увеличиться больше чем вдвое и, согласно прогнозам аналитиков, до конца года будет в среднем сохраняться в районе $8 за 1 миллионов BTU (британских тепловых единиц) — притом что в течение последнего десятилетия она колебалась между $2 и $4.

Для среднего американского потребителя этот рост будет значительно менее заметным, чем подскок цен на бензин — однако его уже ощутили на себе жители штатов, зависящих от газа сильнее всего: тарифы на отопление для них выросли по сравнению с предыдущим годом почти в два раза, подчёркивает журналист. Кроме того, дорожающий газ усугубит ситуацию с инфляцией, которая вот уже несколько месяцев «назойливо преследует» администрацию Байдена — подорожание голубого топлива не самым лучшим образом отразится не только на тарифах жилищно-коммунальных услуг, но и на ценах на продукты и товары из пластика, предупреждает автор.

По данным Politico, рост цен на газ в США связан с целым рядом факторов, включая сохранение обычно падающего весной спроса из-за заморозков в одних регионах страны и сильной жары в других, а также выход Америки на позицию главного газового экспортёра планеты, в связи с чем американским потребителям приходится соперничать за поставки собственных компаний с иностранцами — в частности, европейцами, которые сейчас пытаются сократить свою зависимость от поставок ресурсов из России.

Сложившаяся на рынке ситуация может привлечь к газовому сектору дополнительное внимание со стороны законодательных властей, которые в лице ряда сенаторов от Демократической партии уже критиковали активную экспортную деятельность со стороны газовиков — тем более что администрация Байдена уже давно пользуется экспортными поставками газа в качестве «геополитического инструмента», позволяющего Америке предлагать Европе альтернативы российским ресурсам, рассуждает обозреватель издания.

Отдельные политологи считают, что рост цен на газ может оказаться для администрации Байдена не только «проклятием», но и «подарком», поскольку ускорит переход на возобновляемые источники энергии, говорится в материале Politico. Вместе с тем, другие эксперты отмечают, что Байден может и не успеть воспользоваться этим в своих интересах, поскольку внедрение возобновляемой энергии сильно тормозят различные бюрократические препоны. И тем не менее, чем дольше будут сохраняться высокими цены на углеводороды, тем активнее смогут поставщики солнечной и ветряной генерации продвигать свои позиции на рынке, полагает автор статьи.