Слуцкий заявил о сплоченности ЛДПР

ЛДПР сохранится, она стала еще сплоченнее, сообщил врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

«Сорок дней нет с нами Владимира Вольфовича. Есть ощущение, что без него тяжело, и легче не будет. Все (его) задачи, мысли будут реализованы… За эти сорок дней партия стала еще сплоченнее… ЛДПР сохранится и сыграет ключевую роль в (существующих) геостратегических условиях», – сообщил Слуцкий на траурной церемонии, передает РИА «Новости».

По его словам, Жириновский предвидел ситуацию, которая сложилась сегодня в мире.

«Россия выстоит и станет крепче перед любыми извне ударами. Сыграет ключевую роль в новой архитектуре мира», – добавил политик.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.

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