 

Лидер экологического движения указал на риск полного исчезновения петербургской корюшки

15.05.2022, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация Петербурга должна заботиться о сохранении экологии в городе во избежание печальных последствий, заявил лидер экологического волонтерского общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.

В начале текущего года губернатор Александр Беглов сообщал, что власть сделала «ставку» на экологию и рентабельность. Несмотря на такое громкое заявление, горожане неоднократно видели, как работники коммунальных служб сбрасывали собранный зимой грязный снег с реагентами в городские реки и каналы.

«По новым требованиям вывоз снега из городов должен производиться на специальные бетонированные площадки. Сбрасывать его в реки недопустимо, потому что попадают реагенты в воду, страдает флора и фауна», — подчеркнул Шестаков.

Глава экологического движения добавил, что чиновникам из Смольного необходимо взять сложившуюся ситуацию под личный контроль. Если это не будет сделано, то в ближайшем будущем корюшка может полностью исчезнуть.

Напомним, что петербургские СМИ писали о выловленной корюшке из Финского залива, в которой были обнаружены черви-паразиты. Дальнейшее загрязнения акватории Северной столицы может привести к вымиранию других обитателей водоемов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.20 / Трамп объявил о строительстве ещё большего Белого дома рядом с нынешним

29.11.21 / Голливудская актриса Линдси Лохан объявила о помолвке с финансистом из Дубая Бадером Шаммасом

22.01.21 / В честь 40-летнего юбилея Маша Малиновская заморозила свои яйцеклетки

28.04.21 / “Цветная революция” 2.0 – провалившаяся атака Америки на Россию

24.07.20 / Девочка-бомба: Ирина Шейк снялась в соблазнительной рекламе парфюма

25.07.20 / Тейлор Свифт действительно рассекретила имя младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

14.02.21 / Присесть за Путина

21.01.22 / Жириновский выступил за включение Украины в состав России

05.03.21 / Российских дачников обяжут жертвовать 20 процентов урожая картофеля в качестве гуманитарной помощь Белоруссии

16.11.20 / Мнение: Санду побеждает Додона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика