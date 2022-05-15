Лидер экологического движения указал на риск полного исчезновения петербургской корюшки

Администрация Петербурга должна заботиться о сохранении экологии в городе во избежание печальных последствий, заявил лидер экологического волонтерского общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.

В начале текущего года губернатор Александр Беглов сообщал, что власть сделала «ставку» на экологию и рентабельность. Несмотря на такое громкое заявление, горожане неоднократно видели, как работники коммунальных служб сбрасывали собранный зимой грязный снег с реагентами в городские реки и каналы.

«По новым требованиям вывоз снега из городов должен производиться на специальные бетонированные площадки. Сбрасывать его в реки недопустимо, потому что попадают реагенты в воду, страдает флора и фауна», — подчеркнул Шестаков.

Глава экологического движения добавил, что чиновникам из Смольного необходимо взять сложившуюся ситуацию под личный контроль. Если это не будет сделано, то в ближайшем будущем корюшка может полностью исчезнуть.

Напомним, что петербургские СМИ писали о выловленной корюшке из Финского залива, в которой были обнаружены черви-паразиты. Дальнейшее загрязнения акватории Северной столицы может привести к вымиранию других обитателей водоемов.