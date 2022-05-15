Володин назвал приоритетные законопроекты для рассмотрения в Госдуме

Госдума в обязательном порядке рассмотрит в весеннюю сессию ряд законопроектов, направленных на защиту российской экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они – в приоритетной повестке Государственной Думы», – написал он в Telegram.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.

—