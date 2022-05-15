 

Володин назвал приоритетные законопроекты для рассмотрения в Госдуме 

15.05.2022, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдума в обязательном порядке рассмотрит в весеннюю сессию ряд законопроектов, направленных на защиту российской экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они – в приоритетной повестке Государственной Думы», – написал он в Telegram.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.21 / Илон Маск расстался с певицей Граймс

26.08.21 / Гостиный двор в Киеве взят под госохрану – Минкульт

29.08.21 / Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

13.03.21 / В Украине за сутки подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавируса

03.01.22 / “Сумасшедшие темпы роста”. Количество пользователей “Дії” превысило 13 млн

16.12.20 / Обман Зеленского, провал власти, бегство врачей, вакцина от коронавируса, локдаун, Супрун. Интервью Бацман с Тодуровым. Трансляция

15.12.20 / Для россиян открылась еще одна средиземноморская страна

11.10.20 / Пашинян призвал мир признать право Карабаха на самоопределение

01.08.20 / Разбивший окно машине ФСО срочник комиссован

19.10.21 / СБУ разоблачила канал незаконной переправки людей через границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика