 

При обстреле белгородского поселка со стороны Украины пострадал человек

15.05.2022, 9:40, Новости дня
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Поселок Середа Шебекинского городского округа Белгородской области был обстрелян с территории Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Гладков в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

Напомним также, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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