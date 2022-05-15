 

Стала известна дата проведения «Оскара» в 2023 году

15.05.2022, 8:15, Новости дня
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Церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года, сообщила пресс-служба Американской академии киноискусств.

«Американская академия киноискусств и телеканал ABC сегодня объявили, что 95-я церемония «Оскар» пройдет в воскресенье, 12 марта 2023 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ожидается, что торжественная церемония традиционно пройдет в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Номинанты на одну из самых престижных премий в кинематографе будут объявлены 24 января того же года.

В марте актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар», решившего пошутить над короткой стрижкой супруги актера, пришедшей на мероприятие с обритой головой из-за болезни. Через несколько минут после инцидента Уиллу Смиту была вручена статуэтка за лучшую мужскую роль – в картине «Король Ричард» (King Richard, 2021). Актер публично извинился перед Роком. Сам Крис Рок решил не обращаться в полицию.

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