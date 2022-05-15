Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона, сообщил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.
«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», – рассказал он РИА «Новости».
По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер – вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.
Также он добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.
Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пройти еще в нескольких госучреждениях.
Ранее сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.
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