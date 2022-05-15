 

Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией СБУ

15.05.2022, 8:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона, сообщил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», – рассказал он РИА «Новости».

По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер – вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.

Также он добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.

Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пройти еще в нескольких госучреждениях.

Ранее сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.20 / Совбез ООН отказался возобновлять санкции против Ирана

27.12.21 / В Великобритании представили технологию создания сверхтонкой электроники

25.03.21 / Минздрав разрешил гулять без масок, СБУ подозревает Семенченко в подготовке частной армии, Путину разрешили снова баллотироваться. Главное за день

02.08.20 / Трамп сообщил, сколько заработал за 2019 год

06.05.21 / Нардеп Устенко заявил, что в Украине нужно не повышать налоги, а разобраться с лицензиями на добычу полезных ископаемых

31.01.22 / В Полтаве задержали главу фракции облсовета и его брата, они вымогали $39 тыс. – Венедиктова

30.12.21 / Российские военные 10 лет готовились к войне с Западом – Фельгенгауэр

14.12.21 / У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

06.10.21 / Украинские банки за полгода увеличили прибыль в 2,5 раза

07.08.20 / Лукашенко предложил влить свою кровь оппозиционерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика