Понедельник день холодный
15.05.2022, 7:57, Новости
Теги: ЖКХ, Погода, Теплоэнерго
Несмотря на похолодание, в администрации Рыбинска приняли решение о завершении отопительного сезона.
«В связи с наступлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С, руководствуясь уставом … закончить отопительный период 2021-2022 годов с 16.05.2022», – говорится в постановлении.
При этом, по прогнозу метеорологов, следующая неделя будет холодной – днем ожидается 10 … 14 градусов тепла, а ночью от +3 до +7.
Этим же постановлением установлен график отключения горячей воды.
План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2022 года:
|
№ п / п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Система теплоснабжения котельная "Веретье"
|
24.05.2022 – 26.05.2022
|
27.05.2022
|
28.06.2022 – 11.07.2022
|
12.07.2022
|
09.08.2022 – 11.08.2022*
|
12.08.2022
|
2
|
Система теплоснабжения котельная "Бабушкина"**
|
24.05.2022 – 26.05.2022
|
27.05.2022
|
28.06.2022 – 11.07.2022
|
12.07.2022
|
09.08.2022 – 11.08.2022*
|
12.08.2022
|
3
|
Система теплоснабжения котельная "Стоялая"
|
11.05.2022 – 12.05.2022
|
–
|
–
|
–
|
16.08.2022 – 17.08.2022
|
–
|
4.1.
|
Система теплоснабжения котельная "С.Перовская"
|
16.05.2022 – 18.05.2022
|
–
|
–
|
–
|
16.08.2022 – 17.08.2022
|
–
|
4.2.
|
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина
|
16.05.2022 – 18.05.2022
|
19.05.2022
|
14.06.2022 – 27.06.2022
|
28.06.2022
|
–
|
–
|
5
|
Система теплоснабжения котельная "Мариевка"
|
17.05.2022
|
18.05.2022
|
07.07.2022 – 20.07.2022
|
21.07.2022
|
–
|
–
|
6
|
Система теплоснабжения котельная "Призма"***
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
27.06.2022 – 10.07.2022
|
11.07.2022
|
16.08.2022 – 18.08.2022
|
–
|
7
|
Система теплоснабжения котельная "Тема"
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
27.06.2022 – 10.07.2022
|
11.07.2022
|
16.08.2022 – 18.08.2022
|
–
|
8
|
Система теплоснабжения котельная "Школа- интернат"
|
24.06.2022
|
31.08.2022
|
25.06.2022 – 30.08.2022
|
31.08.2022
|
–
|
–
|
9
|
Система теплоснабжения котельная "Слип"
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
01.08.2022 – 14.08.2022
|
15.08.2022
|
16.08.2022 – 18.08.2022
|
–
|
10.1.
|
Котельная "Магма"****
|
–
|
–
|
с 30.04.2022 выводится из эксплуатации
|
10.2.
|
Система теплоснабжения котельная "Магма" (тепловые сети)****
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
04.07.2022 – 17.07.2022
|
18.07.2022
|
17.08.2022 – 19.08.2022
|
–
|
11
|
Система теплоснабжения котельная "Полиграф"
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
04.07.2022 – 17.07.2022
|
18.07.2022
|
17.08.2022 – 19.08.2022
|
–
|
12
|
Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника"
|
11.05.2022 – 12.05.2022
|
13.05.2022
|
25.07.2022 – 07.08.2022
|
08.08.2022
|
24.08.2022 – 26.08.2022
|
–
|
13
|
Система теплоснабжения котельная "ГЭС"
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
24.05.2022 – 06.06.2022
|
07.06.2022
|
17.08.2022 – 19.08.2022
|
–
|
14
|
Система теплоснабжения котельная "Военная база"
|
11.05.2022 – 12.05.2022
|
13.05.2022
|
14.06.2022 – 27.06.2022
|
28.06.2022
|
17.08.2022 – 18.08.2022*
|
19.08.2022
|
15
|
Система теплоснабжения котельная "Переборы"
|
11.05.2022 – 12.05.2022
|
13.05.2022
|
26.07.2022 – 08.08.2022
|
12.08.2022
|
09.08.2022 – 11.08.2022*
|
12.08.2022
|
16
|
Система теплоснабжения котельной "Волжский"
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
12.07.2022 – 25.07.2022
|
29.07.2022
|
26.07.2022 – 28.07.2022*
|
29.07.2022
|
17
|
Система теплоснабжения котельная "Поток"
|
17.05.2022 – 19.05.2022
|
20.05.2022
|
20.06.2022 – 03.07.2022
|
04.07.2022
|
23.08.2022 – 25.08.2022
|
–
|
18
|
Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм"
|
13.05.2022
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
19
|
Система теплоснабжения котельная "Элеватор"
|
11.05.2022
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
20
|
Система теплоснабжения котельная "Ягутка"
|
11.05.2022
|
12.05.2022
|
15.06.2022 – 28.06.2022
|
29.06.2022
|
–
|
–
|
21
|
Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза"
|
17.05.2022
|
01.06.2022
|
18.05.2022 – 31.05.2022
|
01.06.2022
|
23.08.2022 – 24.08.2022
|
–
|
22
|
Котельная Психбольница (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
01.08.2022 – 14.08.2022
|
15.08.2022
|
–
|
–
|
Сторонние поставщики тепловой энергии
|
№ п / п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление
|
Дата подачи ГВС
|
23
|
Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО "ОДКСатурн" (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
24
|
Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК Сатурн"
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
25
|
Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО "ОДК Сатурн" (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК Сатурн" (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
26
|
Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Авиационная
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
27
|
Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Фурманова
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
28
|
Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Рапова
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
29
|
Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Танкистов
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
29.1.
|
Тепловые сети от ПАО "ОДК Сатурн"направление ул. Л.Чайкиной
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
29.2.
|
Тепловые сети от ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. З.Космодемьянской
|
–
|
–
|
30.05.2022 – 05.06.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
|
06.06.2022
25.07.2022
|
–
|
–
|
30
|
Тепловые сети от котельной МУП "Теплоэнерго"
|
12.05.2022
|
13.05.2022
|
04.07.2022 – 17.07.2022
|
18.07.2022
|
–
|
–
|
30.1.
|
Тепловые сети от котельной АО "Воентелеком"
|
–
|
–
|
04.07.2022 – 17.07.2022
|
18.07.2022
|
18.08.2022*
|
19.08.2022
|
31
|
Тепловые сети от котельной ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО"
|
–
|
–
|
14.06.2022 – 27.06.2022
|
28.06.2022
|
–
|
–
|
32
|
ООО "Раскат – РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
11.07.2022 – 24.07.2022
|
25.07.2022
|
–
|
–
Примечание:
* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;
** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период;
*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Призма на котельную Тема в летний период;
**** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период.
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