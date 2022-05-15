Мнение: О победе Украины. Похоже, над Россией… Или?

Пока большинство россиян спали, #Украина неожиданно победила. Опять победила. Опять неожиданно. Опять грандиозно.

Зато теперь — точно полностью.

В связи с чем украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил нацию. И поблагодарил за перемогу тех, кто её принесли.

Итак, украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения» в этом году. Профессиональное жюри поставило её только на четвёртое место. Зрительское голосование вынесло на первое.

Два момента отличают эту «грандиозную победу».

а) #Россия была отстранена от участия в конкурсе 25 февраля.

б) Украинский солист выкрикнул со сцены лозунг про Мариуполь и «Азовсталь», но европейцы, закрыв глаза на собственные правила относительно политики в «творческом» конкурсе согласились считать его не политическим, а гуманитарным…

Что ж, это символично.

Украина может победить Россию. Но только там, где Россию «отстранили», «запретили», «отменили», связали по рукам и ногам. И вдобавок ещё поменяли правила игры. На ходу. По произволу. По праву сильного.

О, да, можно сколько угодно говорить, что #Россия это заслужила. Что она #самадуравиновата. И даже, что она должна быть побеждена, повержена, устранена.

Не Режим™. Не конкретный «диктатор» — вся Россия. Целиком. Вместе с народом России. Со всеми 146 млн чел.

Якобы за «поддержку» диктатора. За регулярные «голосования» на выборах в его пользу. Хотя громче всех обвиняют сейчас россиян в «поддержке» как раз те, кто пару лет назад не менее громко кричали о фальсификации выборов, о накрутках, вбросах и каруселях. О «выборах» без выбора.

И это также символично.

Что остаётся? Поздравить Украину с «победой»?

Или Европу — с поражением? С поражением тех самых правил и принципов, которые создали её после войны единой и сильной?

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