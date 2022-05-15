 

Отказ стран выступить против РФ объяснили «дефектной демократией» США

15.05.2022, 6:54, Новости дня
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Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», поэтому большинство стран отказались поддерживать США и выступать против РФ в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.

В глазах большей части мира «читающая другим нравоучения Америка – это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой», утверждается в материале, передает РИА «Новости».

Именно по этой причине, отмечает издание, большинство стран отказались поддерживать США и выступать против РФ в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Таким образом издание отреагировало на прошедший 12-13 мая в Вашингтоне саммит США – АСЕАН, в ходе которого большинство стран блока дали понять, что придерживаются нейтралитета по Украине.

Накануне США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России. В тот же день США пригрозили иностранным банкам санкциями за поддержку России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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