 

ВСУ обстреляли Докучаевск из «Града»

15.05.2022, 6:53, Новости дня
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Украинские войска обстреляли Докучаевск из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», информирует представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.55 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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