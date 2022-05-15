 

Кадыров сообщил об освобождении химзавода «Заря» в Рубежном

15.05.2022, 5:30, Новости дня
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После стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений «Ахмат», достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода «Заря». Его промышленная зона имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину. Многие говорили, что завод «Заря» – это второй «Азовсталь» и нашим бойцам так легко его не взять. Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наемниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны. Тем не менее, это им не помогло», – написала Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, после стремительного наступления российских бойцов оборона завода претерпела полный коллапс.

«Единственной заботой наших военнослужащих осталась очистка территории предприятия от многочисленных трупов наемников, нациков и бандеровцев», – отметил глава Чечни.

До этого в ЛНР сообщили об освобождении завода «Заря» в Рубежном.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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