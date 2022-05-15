 

Опасны для людей: Францию атаковали пьяные олени

15.05.2022, 5:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нашествие диких оленей распугало жителей Франции. В Нормандии появились пьяные гости из леса. И это не фигуральное выражение – животные, действительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с неадекватными животными показал Пятый канал. На кадрах видно, что парнокопытные ведут себя неадекватно. Ученые смогли выяснять, что олени переели весенних почек и ягод, которые содержат много сахар. Он выделился из лакомств и забродил уже в желудке.

Специалисты предупреждают, пьяные звери опасны для людей. Они могут нанести травмы даже взрослому человеку. Жителей некоторых регионов Франции попросили временно отказаться от походов в лес.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.21 / В Сети полностью рассекретили данные о смартфоне Huawei nova 8i

31.01.22 / Мнение: Гендерная дисфория

10.10.21 / Автоэксперт Васильев назвал роковые ошибки владельцев машин с “механикой”

26.12.21 / Мнение: “Снежное безмолвие”

04.02.21 / Мнение: Кредит под 169% годовых, «расистский баннер» и двойные стандарты Амазона

22.11.20 / Мнение: Миротворческая монополия России

10.02.21 / В Госдуму внесли законопроект о регулировании социальной рекламы в Интернете

20.09.20 / Ученые нашли самую древнюю в мире постель

30.12.21 / Дети курильщиков подвержены четырехкратному риску развития пагубной привычки

05.06.21 / Ученые: Лишний жир вокруг сердца может накапливаться даже при нормальном весе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика