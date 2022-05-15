Опасны для людей: Францию атаковали пьяные олени

Нашествие диких оленей распугало жителей Франции. В Нормандии появились пьяные гости из леса. И это не фигуральное выражение – животные, действительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с неадекватными животными показал Пятый канал. На кадрах видно, что парнокопытные ведут себя неадекватно. Ученые смогли выяснять, что олени переели весенних почек и ягод, которые содержат много сахар. Он выделился из лакомств и забродил уже в желудке.

Специалисты предупреждают, пьяные звери опасны для людей. Они могут нанести травмы даже взрослому человеку. Жителей некоторых регионов Франции попросили временно отказаться от походов в лес.