 

СМИ: Вашингтон наживается на украинском кризисе

15.05.2022, 4:05, Новости дня
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Власти США будут продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, потому что сами извлекают из этого выгоду, пишет American Thinker.

Как утверждается в СМИ, «конгресс обязательно одобрит проект о выделении Украине помощи в размере 40 млрд долларов, а вскоре эти деньги окажутся в карманах торговцев оружием, посредников и даже самих американских политиков», передает РИА «Новости».

Авторы статьи отметили, что эти средства можно было бы направить на решение проблемы дефицита детских молочных смесей, с которым США особенно остро столкнулись в последнее время, а также на борьбу с наркотрафиком, ведь от передозировки гибнет множество американских подростков.

Ранее в Пентагоне заявили о возможном прекращении поставок вооружения Украине.

До этого сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие сорокамиллиардного пакета военной помощи для Киева. Он заявил, что США не могут спасти Украину, обрекая свою экономику.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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