 

Глава МИД Финляндии назвал день подачи заявки на вступление в НАТО

15.05.2022, 4:05, Новости дня
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Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

«С нашей стороны постоянный представитель при НАТО в Брюсселе сделает это [подаст заявку], вероятно, в среду. Если начнутся переговоры с НАТО, ими займется делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Финляндии ТАСС.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.

В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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