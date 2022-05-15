Возросло число погибших при стрельбе в супермаркете штата Нью-Йорк
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При стрельбе в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк погибли десять человек, сообщил начальник полиции города Джозеф Грамаглия в эфире телеканала CNN.
«Огнестрельные ранения получили 13 человек, десять из них погибли, в том числе четыре сотрудника супермаркета», – приводит слова начальника полиции ТАСС.
По данным полиции, задержан 18-летний белый мужчина, не проживавший в городе. «На нем был бронежилет и тактический шлем с видеокамерой, с помощью которой он вел прямую трансляцию», – добавил Грамаглия.
После расправы молодой человек вышел из супермаркета. Он угрожал покончить с собой, однако полицейским удалось уговорить его сдаться.
Руководитель отделения ФБР в Буффало Стивен Белонгия сообщил, что стрельба расследуется как преступление на почве ненависти. Предполагается, что стрелявший ранее изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, которое было размещено в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк погибли по меньшей мере восемь человек.
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