Возросло число погибших при стрельбе в супермаркете штата Нью-Йорк

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15.05.2022, 4:05, Новости дня
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При стрельбе в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк погибли десять человек, сообщил начальник полиции города Джозеф Грамаглия в эфире телеканала CNN.

«Огнестрельные ранения получили 13 человек, десять из них погибли, в том числе четыре сотрудника супермаркета», – приводит слова начальника полиции ТАСС.

По данным полиции, задержан 18-летний белый мужчина, не проживавший в городе. «На нем был бронежилет и тактический шлем с видеокамерой, с помощью которой он вел прямую трансляцию», – добавил Грамаглия.

После расправы молодой человек вышел из супермаркета. Он угрожал покончить с собой, однако полицейским удалось уговорить его сдаться.

Руководитель отделения ФБР в Буффало Стивен Белонгия сообщил, что стрельба расследуется как преступление на почве ненависти. Предполагается, что стрелявший ранее изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, которое было размещено в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк погибли по меньшей мере восемь человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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