Мнение: СТРИМ №10. Тайм-коды
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0:20 Почему русские люди каждый год поджигают Сибирь?
8:55 Вопрос об экспертах и предсказателях
12:00 Особенности позорной кампании на Украине
14:10 Ненависть к лживым экспертам. «Мы хотим не слов, а действия!»
15:25 О болезни Путина. Будет ли операция. «В режиме быдла»
20:05 История КПСС и однокурсница-брахман из Индии
25:00 Как Маркс предсказал «Новую Нормальность»
26:10 Был ли Маркс идеологом насилия
27:15 Будут ли депортации русских в Прибалтике
30:20 Захват Латвии – победа для Путина
31:20 Будут ли «русские гетто» на Западе. Русские как евреи
36:20 О сериале Нетфликс «Ход Королевы». Что такое «женские шахматы».
43:00 Карма России – ее территория
45:00 Алкоголь и шахматы. Русский алкоголик – чемпион мира по шахматам
48:30 Как еще задавать вопросы в СТРИМ? (техническое)
49:20 Америка и шахматы
51:00 О феминистках и феминизме. Не дать женщинам погубить себя
54:20 Роль мужчин в эволюции – расходный материал
55:45 Профориентация. Какую профессию выбрать?
58:30 Профессия «психолог» – главный плюс
1:00:20 Чечня. Чеченцы на Украине
1:04:00 Удар из Крыма. «Договорняк» по поводу Украины??
1:18:00 О приживалах и альфонсах
1:19:30 О пользе военных поражений. 90е – лучшее время России после глобального поражения
1:24:15 Превратится ли РФ в Северную Корею?
1:26:30 Фашизм и Россия. Почему РФ – страна победившей бюрократии
1:31:30 Хватит ли денег на Турцию
1:34:00 Роль Чечни и Кадырова в России
1:39:30 Печальная хохма о губернаторах, подавших в отставку
1:42:20 Путин и его длинный стол
1:43:00 Россия как типичная азиатская деспотия
1:47:10 О русофобии
1:48:15 Байден об украинской пшенице. Искусственный голод в мире
1:50:10 (кино) «Пустой трамвай» у Балабанова
1:53:00 О фильме «Брат-2» «Хорошие, но убийцы»
1:59:00 О всадниках Апокалипсиса
2:01:10 Крах космонавтики как причина «Новой Нормальности»
2:06:10 Господствующая идея первой половины 21 века
2:10:30 Ковид не уходит в тень
2:12:25 Как купили Крым и крымские гарнизоны украинцев
2:18:45 Зачем Кириенко пластмассовая бабушка и пионерия
2:25:00 Слабость Путина-политика – нелюдимость
2:28:00 Почему на канале пока нет обзоров фильмов (и что надо, чтобы были)
2:29:50 Почему деградируют партии в России
2:37:30 Слабость коммунистов – отсутствие актива
2:41:20 Сила Навального в партстроительстве
2:42:30 Заморозить партии в стадии зародыша
2:44:00 (кино) О последнем фильме Балабанова
2:48:00 Если Путин исчезнет…
2:51:00 Русская безалаберность
2:53:20 Русские – коллективисты или индивидуалисты? Почему русские ненавидят коллектив
2:59:00 Русская зависть к Украине
3:01:30 Мобилизация в РФ – будет или нет
3:06:10 Прежде чем искать идею для Украины – надо бы найти идею для России
3:08:00 Финансируют ли Навального из-за границы
3:13:00 Альфред Кох: возьмут ли Украину измором
3:17:55 «Добровольцы за 300 тыс./мес» – помогут ли армии РФ
3:21:40 Почему в РФ уничтожены выборы губернаторов
3:25:25 Мнение о Гиркине/Стрелкове
3:27:35 Украина при царе
3:29:30 Почему в РФ почти не осталось крестьян?
3:34:15 Про ЛГБТ и 40 полов
3:35:50 Было ли в СССР творчество. Судьба И.Бродского
3:40:40 Об испанской партии
3:43:40 Почему в СССР и в путинской РФ любое творчество – вопреки. Смерть Яндекса как пример
3:48:30 Россия – нация-разрушитель?
3:53:00 Два типа врачей: кто лечит болезнь, а кто лечит больного
3:57:50 Почему выборам нужен «порог явки»
4:00:50 Кремль хочет оккупировать Украину ТАК ЖЕ, как он уже оккупирует Россию
ПРОЩАНИЕ.
Источник: Размышления вольного социолога
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