Мнение: СТРИМ №10. Тайм-коды

0:20 Почему русские люди каждый год поджигают Сибирь?

8:55 Вопрос об экспертах и предсказателях

12:00 Особенности позорной кампании на Украине

14:10 Ненависть к лживым экспертам. «Мы хотим не слов, а действия!»

15:25 О болезни Путина. Будет ли операция. «В режиме быдла»

20:05 История КПСС и однокурсница-брахман из Индии

25:00 Как Маркс предсказал «Новую Нормальность»

26:10 Был ли Маркс идеологом насилия

27:15 Будут ли депортации русских в Прибалтике

30:20 Захват Латвии – победа для Путина

31:20 Будут ли «русские гетто» на Западе. Русские как евреи

36:20 О сериале Нетфликс «Ход Королевы». Что такое «женские шахматы».

43:00 Карма России – ее территория

45:00 Алкоголь и шахматы. Русский алкоголик – чемпион мира по шахматам

48:30 Как еще задавать вопросы в СТРИМ? (техническое)

49:20 Америка и шахматы

51:00 О феминистках и феминизме. Не дать женщинам погубить себя

54:20 Роль мужчин в эволюции – расходный материал

55:45 Профориентация. Какую профессию выбрать?

58:30 Профессия «психолог» – главный плюс

1:00:20 Чечня. Чеченцы на Украине

1:04:00 Удар из Крыма. «Договорняк» по поводу Украины??

1:18:00 О приживалах и альфонсах

1:19:30 О пользе военных поражений. 90е – лучшее время России после глобального поражения

1:24:15 Превратится ли РФ в Северную Корею?

1:26:30 Фашизм и Россия. Почему РФ – страна победившей бюрократии

1:31:30 Хватит ли денег на Турцию

1:34:00 Роль Чечни и Кадырова в России

1:39:30 Печальная хохма о губернаторах, подавших в отставку

1:42:20 Путин и его длинный стол

1:43:00 Россия как типичная азиатская деспотия

1:47:10 О русофобии

1:48:15 Байден об украинской пшенице. Искусственный голод в мире

1:50:10 (кино) «Пустой трамвай» у Балабанова

1:53:00 О фильме «Брат-2» «Хорошие, но убийцы»

1:59:00 О всадниках Апокалипсиса

2:01:10 Крах космонавтики как причина «Новой Нормальности»

2:06:10 Господствующая идея первой половины 21 века

2:10:30 Ковид не уходит в тень

2:12:25 Как купили Крым и крымские гарнизоны украинцев

2:18:45 Зачем Кириенко пластмассовая бабушка и пионерия

2:25:00 Слабость Путина-политика – нелюдимость

2:28:00 Почему на канале пока нет обзоров фильмов (и что надо, чтобы были)

2:29:50 Почему деградируют партии в России

2:37:30 Слабость коммунистов – отсутствие актива

2:41:20 Сила Навального в партстроительстве

2:42:30 Заморозить партии в стадии зародыша

2:44:00 (кино) О последнем фильме Балабанова

2:48:00 Если Путин исчезнет…

2:51:00 Русская безалаберность

2:53:20 Русские – коллективисты или индивидуалисты? Почему русские ненавидят коллектив

2:59:00 Русская зависть к Украине

3:01:30 Мобилизация в РФ – будет или нет

3:06:10 Прежде чем искать идею для Украины – надо бы найти идею для России

3:08:00 Финансируют ли Навального из-за границы

3:13:00 Альфред Кох: возьмут ли Украину измором

3:17:55 «Добровольцы за 300 тыс./мес» – помогут ли армии РФ

3:21:40 Почему в РФ уничтожены выборы губернаторов

3:25:25 Мнение о Гиркине/Стрелкове

3:27:35 Украина при царе

3:29:30 Почему в РФ почти не осталось крестьян?

3:34:15 Про ЛГБТ и 40 полов

3:35:50 Было ли в СССР творчество. Судьба И.Бродского

3:40:40 Об испанской партии

3:43:40 Почему в СССР и в путинской РФ любое творчество – вопреки. Смерть Яндекса как пример

3:48:30 Россия – нация-разрушитель?

3:53:00 Два типа врачей: кто лечит болезнь, а кто лечит больного

3:57:50 Почему выборам нужен «порог явки»

4:00:50 Кремль хочет оккупировать Украину ТАК ЖЕ, как он уже оккупирует Россию

ПРОЩАНИЕ.