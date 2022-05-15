Умер певец Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР, певец, композитор, актер Ренат Ибрагимов умер в Москве в возрасте 74 лет, сообщила дочь артиста.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», – сообщила РИА «Новости» дочь артиста.

«К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя (Театра песни) не стало», – приводит ТАСС слова директора певца Александра Яковлева.

Певец находился дома, когда стало плохо с сердцем, родные вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть артиста, пишет «Бизнес Онлайн».

Ренат Ибрагимов родился в городе Львове, в семье военнослужащего, затем семья переехала в Казань. Здесь он окончил Казанскую государственную консерваторию, начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх, среди которых «Князь Игорь», Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»).

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V всесоюзного конкурса артистов эстрады. Успех и известность пришли после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию. На счету Ибрагимова также работа в ряде кинофильмов, он снял несколько кинокартин. Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году основал театр песни Рената Ибрагимова, что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры.

Ибрагимову было 74 года.

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