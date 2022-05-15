Украину объявили победителем «Евровидения-2022»

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение». Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в итальянском Турине.

Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл. Это третья победа Украины на «Евровидении». Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании. Представители Италии – дуэт Мамуда и Бланко – заняли шестое место. Конкурс проходил под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty), передает ТАСС.

В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора – Европейского вещательного союза (EBU) – назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом». «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», – приводит dpa слова представителя EBU.

Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как РФ в мероприятии не участвует.

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