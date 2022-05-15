Жертвами стрельбы в супермаркете Нью-Йорка стали восемь человек
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В результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк погибли по меньшей мере восемь человек, сообщило местное отделение телеканала NBC.
Как утверждают источники телеканала, одним из погибших является стрелок, однако на странице городской полиции в соцсети Twitter указывается, что устроивший стрельбу находится под стражей. Как информирует телеканал, один человек находится в критическом состоянии, передает ТАСС.
По имеющейся у телеканала информации, преступник в бронежилете или в разгрузочном жилете вошел в супермаркет около 14.30 (21.30 мск) и открыл стрельбу из винтовки.
Полиция оцепила ближайшие к супермаркету улицы, правоохранители просят местных жителей не приближаться к месту происшествия. Губернатор штата Кэти Хокул оповещена о ЧП и предложила помощь городским властям.
Напомним, 13 апреля стрельба произошла в одном из ТЦ в Калифорнии.
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