 

Жертвами стрельбы в супермаркете Нью-Йорка стали восемь человек

15.05.2022, 1:20, Новости дня
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В результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк погибли по меньшей мере восемь человек, сообщило местное отделение телеканала NBC.

Как утверждают источники телеканала, одним из погибших является стрелок, однако на странице городской полиции в соцсети Twitter указывается, что устроивший стрельбу находится под стражей. Как информирует телеканал, один человек находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

По имеющейся у телеканала информации, преступник в бронежилете или в разгрузочном жилете вошел в супермаркет около 14.30 (21.30 мск) и открыл стрельбу из винтовки.

Полиция оцепила ближайшие к супермаркету улицы, правоохранители просят местных жителей не приближаться к месту происшествия. Губернатор штата Кэти Хокул оповещена о ЧП и предложила помощь городским властям.

Напомним, 13 апреля стрельба произошла в одном из ТЦ в Калифорнии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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