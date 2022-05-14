 

В ЛНР прибыли специалисты и техника из Москвы для проведения восстановительных работ в Луганске

14.05.2022, 23:55, Новости дня
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Колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов по восстановлению инфраструктуры прибыли из РФ в Луганскую Народную Республику, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры. Это только первый шаг – будем активно взаимодействовать с Республикой и дальше!»– написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ожидается, что всего в Луганск прибудет более 2 тыс. московских специалистов, которые будут разделены на две группы. Часть займется восстановительными работами в Луганске, другая отправится в город Счастье, сообщает ГТРК ЛНР.

Среди запланированных работ – ремонт жилья, мостов и дорог. Также одна из главных задач – монтаж нового современного асфальтобетонного завода, который будет возведен на месте демонтированного старого.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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