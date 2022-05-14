Идейный партнёр для Бони – Личное мнение

Виктория Боня заявила, что не встречается с олигархами, потому что ей важен не статус и доход партнёра, а его идейность.



Фото: Соцсети

Мне интересно: когда ей надоест врать? Для начала хотя бы — себе самой.

Вик, ты не встречаешься с олигархами по одной и только по одной причине: возрастная, неумная деревенщина им неинтересна.

Твой уровень — это шаманы на сборищах непуганных идиотов.

Если бы Боня могла, она бы вцепилась даже в самого примитивного минигаршонка зубами. Но клыков, которые могли бы пронзить сердце более-менее статусного мужичка, у неё нет, поэтому приходится довольствоваться шаманами.

Почему я так уверена в том, что Боня — «хочет, но не может», а не «может, но не хочет», как она пытается нам это представить?

Да, потому что эта тётка 42 лет от роду, сидя в 2022 году квадратной жопой в вялом Монако, так и не вывела из себя Краснокаменск 1994 года: до сих пор доказывает подружкам, что штаны у неё не застиранные, а «так надо».

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А, значит, в голове у Бони по-прежнему идут «нулёвые», когда успехом в определённых кругах считался прорыв за стол к дяде-олигарху в «Дяге».

Только вот прорываться больше нечем и не с чем.

Так выглядит правда.

А в ком из вас живёт Боня, которой постоянно требуется кому-то что-то доказывать? И как вам дышится по жизни?

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