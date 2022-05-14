 

Медведев сыронизировал по поводу заявления G7 о санкциях

14.05.2022, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив: он надеялся, что Москве предложат материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины.

«Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны «семерки» предложат РФ материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Еще «семерочники» забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование. Все еще впереди», – сыронизировал он.

Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит Россия. При этом сообщается, что санкции против РФ из-за спецоперации на Украине не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11.20 / «Алмаз – Антей» опроверг заявления прокуратуры Нидерландов по делу MH17

28.01.21 / Песков предупредил, что соцсети не должны призывать к незаконным акциям

13.02.22 / Aдминистрация Байдена готова втянуть США в войну с Россией, но ради чего — неясно

01.11.21 / Полмиллиона Redmi Note 11 раскупили еще до официального старта продаж

28.08.20 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

23.11.20 / Объект нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подвергся ракетному удару

11.05.21 / Кулеба: РФ остается и на границе, и на оккупированных территориях. Мы будем постоянно получать удары. Но мы знаем, как сдержать врага

12.03.21 / В Индийском океане начал зарождаться новый континент

12.07.21 / В РФ разрабатывают комбинированную технологию получения энергии

26.11.20 / Китайские ученые хотят проверить, является ли Луна частью Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика