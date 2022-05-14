Медведев сыронизировал по поводу заявления G7 о санкциях
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив: он надеялся, что Москве предложат материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины.
«Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны «семерки» предложат РФ материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Еще «семерочники» забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование. Все еще впереди», – сыронизировал он.
Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит Россия. При этом сообщается, что санкции против РФ из-за спецоперации на Украине не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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