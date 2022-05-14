Антонов раскритиковал намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО является ошибочным, оно усугубляет ситуацию в сфере европейской безопасности, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Ситуация еще больше ухудшается с политическим решением Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому блоку. Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создает дополнительные угрозы для европейской безопасности», – приводит слова дипломата ТАСС.

В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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