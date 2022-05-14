В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека

Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, сообщил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.

Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.

Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии просят в среднем 5,87 доллара за галлон, в штате Мэриленд за высокооктановое топливо просят уже 6 долларов.

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