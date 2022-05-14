Обозреватель CNN показал, что ждёт мировую экономику с помощью «Дженги»

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14.05.2022, 22:11, Разное
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Ситуацию в мировой экономике хорошо символизирует «Дженга» — игра, суть которой состоит в том, чтобы вынимать деревянные бруски из башни до тех пор, пока та не рухнет, — и обозреватель CNN Ричард Квест решил сыграть именно в неё. По его словам, экономика столкнулась с целым рядом серьёзных проблем, начиная от локдаунов в Китае и заканчивая инфляцией, что вполне может привести к её краху и последующему долгому восстановлению.

Нельзя сказать, что рынки трясёт только из-за какого-то одного фактора; речь, скорее, идёт об их совокупности: инфляция, ключевые ставки и конфликт на Украине. Наш обозреватель Ричард Квест объяснит ситуацию в мире с помощью старой и всем давно известной игры.

РИЧАРД КВЕСТ, обозреватель CNN: Это — знаменитая игра «Дженга». Её правила хорошо известны: есть башня из деревянных брусков, и вам нужно вынимать по одному бруску за раз таким образом, чтобы вся конструкция не рухнула вниз.

Эта башня может символизировать мировую экономику, которая выросла более чем на 30 процентов за десятилетие, предшествующее пандемии. И хотя её порой и поматывало из стороны в сторону, после мирового финансового кризиса всё в целом выглядело весьма неплохо. Но вот пошло-поехало…

Сначала — пандемия. (Вытаскивает брусок из верхнего яруса.) Она породила самые разнообразные проблемы. Потом — последствия пандемии: все эти монетарно-стимулирующие меры, расходы правительства. Это уже посерьёзнее. (Вытаскивает брусок из среднего яруса.) Надо вот отсюда вытащить.

Но дела идут куда хуже, чем мы надеялись, потому что начался конфликт на Украине (вытаскивает брусок повыше), и он будет иметь масштабные последствия. В то время как ключевая ставка начинает кусаться, а ситуация — ещё больше усугубляется (берётся за брусок в нижнем ярусе), нам приходится разбираться с фундаментальными, коренными проблемами, которые проистекают из долговой нагрузки и торгового дисбаланса. (Вытаскивает брусок, башня опасно качается.)

Но пока держимся! И вот картина сейчас выглядит так же, как эта башня. Но в конечном счёте придётся разбираться с очень серьёзными проблемами: долги (вынимает брусок), горячий конфликт, локдауны в Китае (вынимает ещё один)…

И мы знаем, чем всё рано или поздно закончится. Надо ещё один вытащить… (Вытаскивает брусок снизу.) А кончится всё вот этим. (Башня с грохотом падает.)

Но из «Дженги» можно вынести ещё один урок: когда всё уже рухнуло, на восстановление уходит целая вечность.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 мая 2022 года.



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