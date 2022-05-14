Мнение: Жулики в интернете: у нас и у них

1. Американские «техногиганты» (Гугл, Эппл, Мета и другие) всё активнее ведут борьбу с Россией. В частности, они препятствуют работе российских разработчиков на своих платформах:

Американская компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play. Об этом сообщается в блоге сервиса.

«Google Play начиная с 5 мая 2022 года блокирует загрузку платных приложений и обновление платных приложений в России», — говорится в публикации.

Разработчикам, чьи приложения предоставляют «критически важные услуги» для пользователей, Google предложила сделать свою разработку бесплатной или убрать подписки. «Вы по-прежнему можете публиковать новые бесплатные приложения и обновлять уже существующие бесплатные приложения», — уточнили в компании.

Эппл тем временем осложнил россиянам покупку приложений через свой магазин App Store:

https://www.iphones.ru/iNotes/apple-podtverdila-oplata-i-popolnenie-v-app-store-s-nomerov-megafona-bolshe-ne-rabotayut-05-12-2022

Ютуб, принадлежащий Гуглу, начал блокировать аккаунты попавших под санкции россиян, и даже удалять видео с ними с других каналов, как в случае с Дмитрием Рогозиным:

https://www.vesti.ru/hitech/article/2729537

https://ura.news/news/1052551742

Нам предстоит большая работа по импортозамещению. Даже скептикам уже вполне очевидно, что работать с западными жуликами опасно.

2. Техногиганты намереваются сделать базовым стандартом авторизацию без паролей:

https://kod.ru/6169/

Компании Apple, Google и Microsoft договорились запустить единый стандарт для авторизации в интернете. Об этом сообщается на сайте Apple.

Запуск новой технологии запланирован на 2023 год. Единый стандарт беспарольного входа на основе криптографических ключей разработан организацией FIDO Alliance совместно с World Wide Web Consortium.

Основным устройством аутентификации в приложениях, на веб-сайтах и в других цифровых сервисах станет смартфон, говорится в блоге Google. Для входа будут использоваться биометрия или PIN-код. Безопасность будет обеспечивать уникальный криптотокен passkey, который передается между смартфоном и сайтом.

Возможно, такой подход и вправду будет безопаснее. Пока что большинство россиян весьма безалаберно относится к паролям:

https://lenta.ru/news/2022/05/05/okkk/

В преддверии Всемирного дня паролей аналитики провели исследование и выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных. Соответствующие данные раскрыты в результатах опроса соцсети «Одноклассники» и исследовательского центра ResearchMe (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В частности, стало известно, что самыми популярными паролями среди россиян оказались номера телефонов, инициалы, даты рождений — их задает практически каждый второй опрошенный (49 процентов). Еще 20 процентов устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18 — используют два типа паролей: для «важных» — более сложный, для «не очень важных» — несложный типовой, чтобы не забыть.

Двухфакторную аутентификацию при авторизации используют только 15 процентов юзеров, лишь 21 процент следует рекомендациям по созданию надежного пароля, а 5 — соглашаются на «пароль-абракадабру», который предлагают сайты при регистрации.

Кроме того, согласно результатам исследования, чтобы не забыть личные данные для входа в различные интернет-сервисы, 31 процент респондентов записывает свои пароли в блокнот или на бумажку, 15 — используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8 — создают заметки в компьютере или телефоне.

«Использование одинаковых паролей на разных сервисах — это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации», — отметила эксперт по информационной безопасности Александра Сватикова.

С другой стороны, американские компании техногиганты нам сейчас не друзья. Так что ещё неизвестно, что будет с пользователями, доверившимися их новому устройству для паролей.

3. Чтобы закрыть вопрос «мягкой цензуры» Эппл. Искушённый пользователь устройства рассказывает, как айфоны хранят фотографии, и как они делают из фотографий подборки «воспоминаний»:



https://olegmakarenko.ru/2418283.html?thread=856858219#t856858219



Если коротко — пользователь Эппл полагает, что мы насторожились напрасно, волноваться пока что рано.

4. Техническое. В апреле, когда мы с вами обсуждали текущие цены на бумагу в России, среди прочих я ссылался в блоге на вот этот сайт:

https://гяру.рф/

В посте я оговорил, что ничего не знаю про фирму по ссылке, но читатели всё же решили проверить и сделать заказ. Заказанный товар не пришёл. При этом за прошедшие три недели в интернете появились отзывы на этот сайт, где указано, что там орудуют мошенники — берут предоплату, но не отправляют товар. Пожалуйста, будьте осторожны.