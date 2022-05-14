Зеленский запретил на Украине «пророссийские партии»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о «пророссийской позиции».

«14 мая закон возвращен с подписью президента», – говорится в сообщении на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

Законом уточняется, что в случае запрета по решению суда деятельности партии ее фракция в парламенте будет подлежать роспуску, депутаты станут внефракционными. Закон о запрете также предполагает изъятие имущества и активов партий в пользу государства.

Напомним, Владимир Зеленский запретил деятельность ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В числе таких партий оказались «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в украинском парламенте была официально ликвидирована.

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