 

Посол в США рассказал, как дипломатов пытаются подтолкнуть на предательство

14.05.2022, 21:45, Новости дня
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Представители США пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», – приводит ТАСС заявление Антонова в эфире «Соловьев Live».

Кроме того он рассказал, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы.«Это как осажденная крепость. В принципе, наше посольство работает во враждебной среде, – заметил он. – Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».

Антонов констатировал, что власти США прекратили диалог.«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», – сказал он. Дипломат добавил, что «к сожалению, продолжается и визовая война».

Ранее в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.

Он также заявил об отсутствии предателей среди дипломатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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