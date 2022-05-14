 

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе Нью-Йорка в ДНР

14.05.2022, 21:45, Новости дня
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В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива «Петровская гора» и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов, эвакуация мирных жителей не осуществлялась, сообщили в Минобороны.

«Кроме того, в Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ №7, 15, 35 и в Краматорске Донецкой Народной Республики в школах №5, 6 и 9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в Минобороны сообщили, что в Северодонецке на территории завода химического нестандартизированного оборудования, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, подразделениями ВСУ размещены артиллерия и РСЗО.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ разместили тяжелое вооружение в здании психиатрической больницы в Путивле на территории ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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