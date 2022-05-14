 

Мнение: Расширение сети Starlink

14.05.2022, 21:35, Разное
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Расширение сети Starlink

Американская компания SpaceX опубликовала обновлённую карту с зонами покрытия глобальной спутниковой системы связи Starlink.

В новый перечень добавлены 32 страны, в основном европейские. В ряде государств, включая латиноамериканские, африканские и юго-восточной Азии, Starlink появится к концу 2022 — началу 2023 года.

Интересным в этом списке является включение стран постсоветского пространства, а именно Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Армении, в разряд «ожидающих в 2023 году».

Чем это грозит?

В ходе специальной военной операции комплексы Starlink доказали свою эффективность в критических условиях:

▪️ Нивелированы усилия по уничтожению сотовых вышек и ретрансляторов на территории Украины.

▪️ На территориях, где используется Starlink, полностью запрещены к трансляции российские теле- и радиоканалы. Подача информации идёт избирательно.

▪️ Обеспечена относительно устойчивая и быстрая передача данных между подразделениями ВСУ по защищённым каналам.

В настоящее время на постсоветском пространстве идёт активная антироссийская пропаганда, спонсируемая Великобританией и США и реализуемая через ряд НКО и НПО.

Подключение населения союзных России стран к Starlink позволит контролировать потоки проходимой к потребителю информации, блокируя все, кроме «полезной» для Запада.

В перспективе, прибавляя деятельность многочисленных НПО и НКО, это может привести к ещё большему расколу и последующему отдалению от взаимодействия с РФ.

https://t.me/boris_rozhin/48551 – цинк

О приоритетном военном назначении данной сети публиковал материалы еще в 2020-м году.
Многие это осознали только в 2022-м, когда на Украина прошла успешная премьера новой военной технологии Пентагона.

Источник: Colonel Cassad



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